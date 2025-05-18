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رياضة

الدوري الإيطالي، ميلان وروما يتعادلان 1ـ1 في الشوط الأول

ميلان
ميلان

انتهي الشوط الأول من مباراة فريق روما وميلان، بالتعادل الإيجابي 1/1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وتقدم روما مبكرا عن طريق جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 3، ثم تعادل ميلان عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 39.

وتلقي سانتياجو خيمينيز لاعب ميلان بطاقة حمراء في الدقيقة 21. 


 تشكيل روما ضد ميلان 


سفيلار، سيليك، مانشيني، نديكا، سايليماكيرس، كوني، باريديس، كريستانتي، أنجلينو، سولي، شوموردوف.

 تشكيل ميلان ضد روما 

ماينان، توموري، جابيا، بافلوفيتش، موسى، رينديرز، لوفيتس تشيك، خيمينيز، بوليسيتش، جواو فيليكس، سانتياجو خيمينيز.

موقف الفريقين في الدوري الإيطالي

 يحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثامن. 

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ميلان روما روما وميلان الدوري الإيطالي

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