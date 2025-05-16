وادي دجلة يعود لـ الممتاز بعد غياب 4 مواسم، الغزلان يتأهلون للمرة الثانية في تاريخهم، والشيخ يصبح أصغر مدرب يحقق هذا الانجاز

دوري المحترفين، تأهل فريق وادي دجلة رسميا إلي الدوري الممتاز، بعد تعادله مع فريق المنصورة سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم “دوري القسم الثاني” المجموعة الأولى.

وحسم فريق وادي دجلة بقيادة مديره الفني محمد الشيخ رسميا صعوده للدوري الممتاز، بعد وصوله للنقطة 75 وقبل جولتين من نهاية المسابقة، ليعود وادي دجلة إلي الدوري الممتاز، بعد 4 مواسم من هبوطه في موسم 2020- 2021.

وتعد تلك المرة الثانية في تاريخ وادي دجلة التي يتأهل فيها للدوري الممتاز، حيث سبق أن تأهل للمرة الأولي موسم 2010 ليستمر بعدها في الممتاز لمدة 11 موسما.

تاريخ مشاركات وادي دجلة في الدوري الممتاز

تأهل وادي دجلة إلي الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه موسم 2010 بعد تصدره لمجموعة القاهرة والقناة حينها برصيد 63 نقطة.

موسم 2010ـ 2011 احتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 6 وخسر في 15 لقاء وأحرز 39 هدفا وعليه 49 هدفا.

موسم 2011 -2012، احتل وادي دجلة المركز العاشر برصيد 19 نقطة حيث فاز في 4 مباراة وتعادل في 7 وخسر 3، أحرز 17 هدفا وعليه 15 هدفا.

موسم 2012- 2013 ألغى الدوري وكان وادي دجلة في المجموعة الأولى في المركز 7 برصيد 12 نقطة.

موسم 2013- 2014 وادي دجلة كان في المجموعة الثانية في الدوري الممتاز حيث احتل المركز الـ6 برصيد 24 نقطة وفاز في 6 وتعادل 6 وخسر 8، أحرز 26 هدف وعليه 24 هدف.

موسم 2014- 2015 احتل الفريق المركز الـ5 في جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 15 وخسر 6 وأحرز 46 هدفا وعليه 36 هدفا.

موسم 2015- 2016 وادي دجلة احتل المركز الخامس برصيد 54 نقطة،فاز في 14 مباراة وتعادل في 12 وخسر في 8 وأحرز 38 هدفا وتلقي 31 هدفا.

موسم 2016- 2017 وادي دجلة احتل المركز الـ12 في جدول الدوري حيث فاز في 9 وتعادل في 11 وخسر في 14 وسجل 35 هدفا واستقبل 38 هدفا.

موسم 2017- 2018 احتل وادي دجلة المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة حيث فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 10 مباريات، أحرز 31 هدفا واستقبل46 هدفا.

موسم 2018- 2019 احتل المركز الـ 10 برصيد 40 نقطة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 14 مباراة، احرز41 هدفا واهتزت شباكه بـ 47 هدفا.

موسم 2019- 2020 وادي دجلة احتل المركز الـ15 في جدول الدوري حيث فاز في 8 وتعادل في 11 مباراة وخسر في 15 مباراة، وسجل 32 هدفا واستقبل 43 هدفا.

موسم 2020- 2021 حل وادي دجلة في المركز الـ16 برصيد 30 نقطة حيث فاز في 5 وتعادل في 15 مباراة وخسر في 14 مباراة، وسجل لاعبوه 31 هدفا وواستقبلت شباكه 40 هدفا.

أبرز المدربين الذي تولوا تدريب دجلة في الدوري الممتاز

وتولي تدريب وادي دجلة في الدوري الممتاز العديد من الأسماء البارزة والتي يأتي علي رأسهم كل من: هشام زكريا وهاني رمزي وحمادة صدقي وأحمد حمودة وكاريترون وأحمد حسام ميدو وتاكيس جونياس وبابا فاسيلو وماريو سالاس وعبدالباقي جمال.

أبرز اللاعبين الذين مثلو وادي دجلة

ومثل نادي وادي دجلة العديد من النجوم الكبار من أبرزهم عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الحالي واللاعب الفرنسي لفلوران مالودا الحاصل علي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ووصيف كأس العالم 2006، بالاضافة إلي عصام الحضري وأمير عبد الحميد ومحمد عبدالمنصف، ومحمد شريف ومحمود علاء.

الناحية الإدارية

أبرز انجازات وادي دجلة في الكرة المصرية

وحقق وادي دجلة العديد من الانجازات في تاريخ الكرة المصرية يأتي علي رأسها حصوله علي وصيف كأس مصر أمام الزمالك في موسم 2013 بعدما خسر في النهائي أمام الزمالك بثلاثية دون رد.

كما شارك دجلة من قبل في بطولة الكونفدرالية مرة وحيدة موسم 2014 وودع حينها البطولة على يد دجوليبا المالي بركلات الترجيح في دور الـ16 الأول.

كما نجح في الحصول على المركز الخامس موسمين على التوالي موسمي 2014-2015 و2015-2016 في ابرز انجازاته في الدوري الممتاز.

محمد الشيخ أصغر مدير فني يتأهل للدوري الممتاز

وتأهل وادي دجلة للدوري الممتاز هذا الموسم تحت قيادة محمد الشيخ الذي تعد هذه المرة الأولى له التي يتأهل فيها للدوري الممتاز، كما يعد الشيخ أصغر مدير فني يصعد للدوري الممتاز حيث يبلغ من العمر 31 عاما.

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