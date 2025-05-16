ندوة بالجامعة العربية المفتوحة عن الدراما الهادفة وترسيخ الهوية الوطنية

تنظم كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة ندوة بعنوان "الدراما الهادفة وترسيخ الهوية الوطنية فى الأعمال الفنية"، الإثنين 19 مايو الجارى بمشاركة نُخبة من رموز الفن والإعلام.

ندوة الدراما الهادفة بالجامعة العربية

وتأتي الندوة تأكيدًا على اهتمام الجامعة بربط الجانب الأكاديمى بالمشهد الثقافى والفنى مصريًا وعربيًا، وفى إطار جهود ترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز الوعى المجتمعى من خلال الفن والإعلام برعاية ا.د محمد الزكرى رئيس الجامعة العربية المفتوحة، وا.د نرمين خضر رئيس الجامعة المُكلّف بمصر والعميد المركزى لكليات الإعلام.



وتستضيف الندوة نخبه من كبار رموز الفن والإعلام، أبرزهم: الفنانة الكبيرة أنوشكا، ومجدى لاشين أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، والفنان طارق الدسوقى، والمخرجين الكبيرين مجدي أبو عميرة وشكرى أبو عميرة.

وتركّز الندوة على عدة محاور رئيسية من منها دور الدراما الهادفة في ترسيخ الهوية الوطنية ومواجهة الفكر المتطرف، ومسؤولية الفنانين والإعلاميين في التعبير عن قضايا المجتمع وتحدياته، وسُبل دعم صناعة المحتوى الدرامي الذي يعكس قيم وتاريخ المجتمع المصرى والعربي.



وأكدت الدكتورة نرمين خضر أن الندوة تأتي ضمن رؤية الجامعة الرامية لإعداد جيلٍ مثقفٍ وواعٍ بقضايا وطنه، ويمتلك القدرة على التفاعل مع قضايا العصر من خلال أدوات فنية راقية ومسؤولة.

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