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رياضة

روما يفوز على فيرونتينا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

روما
روما

حقق فريق روما الفوز علي نظيره فيورنتينا بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

وسجل دوبياك هدف الفوز لصالح فريق روما في الدقيقة 5+45. 

 

تشكيل روما ضد فيرونتينا

 في حراسة المرمى: سفيلار

في خط الدفاع: سيلك، مانشيني، نديكا، سولي.

في خط الوسط: كريستانتي، مانو كونيه، بيليجريني، أنجيلينيو.

في خط الهجوم: شومورودوف، دوفبيك.

 

 تشكيل فيرونتينا ضد روما

في حراسة المرمى: دي خيا

في خط الدفاع: كوموتسو، بابلو ماري، بونجراتشيتش، باريسي.

في خط الوسط: ندور، ماندراجورا، ريتشاردسون، جوسينس.

في الهجوم: زانيولو، مويس كين.

 

موقف الفريقين في الدوري الإيطالي 

وبهذه النتيجة يحتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بينما يحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 59 نقطة.

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روما فيورنتينا الدوري الإيطالي

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