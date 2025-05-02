عرس ديمقراطي في نقابة الصحفيين.. إقبال كثيف على صناديق الانتخابات لاختيار النقيب و6 من أعضاء المجلس.. وقرارات مهمة للجمعية العمومية لحماية المهنة

انطلقت اليوم فعاليات حفل العرس الديمقراطي في نقابة الصحفيين، حيث شهدت الجمعية العمومية حضورًا كبيرًا من الصحفيين الذين تجمعوا للمشاركة في الانتخابات ومناقشة قضايا النقابة، في جو يسوده التنافس الشريف بين المرشحين الذين يسعون لخدمة زملائهم في المهنة، واتخاذ قرارات تدعم مصلحة الصحفيين وتحسن أوضاعهم المهنية.

قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

وبدأت الجمعية العمومية بنقاش حيوي حول مجموعة من القضايا التي تهم الصحفيين، حيث وافقت الجمعية على قرار منع قبول الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح ضمن شروط القيد في النقابة، باستثناء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية، ويهدف هذا القرار إلى ضمان تكافؤ الفرص ورفع مستوى التعليم ضمن الجسم الصحفي.

كما اتخذت الجمعية قرارًا مهمًا بإحالة رؤساء التحرير في المؤسسات الصحفية إلى التحقيق النقابي في حالات الفصل التعسفي للصحفيين، وذلك حمايةً لحقوق الصحفيين وضمان عدم تعرضهم للممارسات التعسفية.

وفي سياق آخر، عبرت الجمعية العمومية عن مساندتها القوية للمقاومة الفلسطينية في دفاعها المشروع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأكدت دعمها للأشقاء في غزة للوقوف في وجه العدوان الوحشي، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في وقف هذه الجرائم ضد الإنسانية، وأعربت عن رفضها القاطع لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني، مشيدةً بالموقف الرسمي المصري الداعم للحقوق الفلسطينية.

قرارات إصلاحية داخل نقابة الصحفيين

وفي خطوة نحو تطوير نقابة الصحفيين، كلفت الجمعية العمومية مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد بما يساهم في إغلاق الأبواب الخلفية أمام الانضمام إلى النقابة، والعمل على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام السادس كخطة عمل لإصلاح أوضاع المهنة، ويهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على نقابة صحفية قوية، ذات مستوى مهني عالٍ.

وافقت الجمعية العمومية في اجتماعها العادي اليوم، على حظر الجمع بين موقع النقيب وعضوية المجلس وأي منصب حكومي، وعدم الموافقة على إجراء أية تعديلات على قانون النقابة إلا بعد العرض على الجمعية العمومية مكتملة النصاب.

دار مسنين لشيوخ المهنة

كما وافقت الجمعية العمومية على إنشاء دار رعاية للمسنين لشيوخ المهنة، والتضامن مع الزملاء رهن الحبس الاحتياطي والمطالبة بسرعة الإفراج عنهم، وإحالة الزميل ريمون فرانسيس إلى اللجان التأديبية.

وبعد انتهاء الجمعية العمومية بدأت عملية الاقتراع لاختيار النقيب و6 من أعضاء المجلس في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، كما شهدت عملية الاقتراع إقبال كثيف من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.

انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

وبدأت اليوم فعاليات الاجتماع العادي للجمعية العمومية، حيث تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023، كما تم النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025، وقد تمت الموافقة على الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، إلى جانب مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.

انتخابات النقيب وأعضاء المجلس

وتضمن جدول الأعمال أيضًا انتخابات النقيب و6 من أعضاء المجلس، حيث جرت المنافسة بين عدد من المرشحين الذين يسعون لتحقيق التغيير والإصلاح في العمل الصحفي. وفي حالة حدوث إعادة على مقعد النقيب، ستجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 7 مساءً.

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