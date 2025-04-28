الزميل أحمد رأفت يحتفل بخطوبته على آية صلاح

احتفل الزميل أحمد رأفت رئيس قسم الأخبار والصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، بخطوبته على الصحفية آية صلاح، وذلك بحضور لفيف من أفراد العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين

الزميل أحمد رأفت وخطيبته آية صلاح

آية صلاح

الزميل أحمد رأفت وخطيبته آية صلاح

الزميل أحمد رأفت وخطيبته آية صلاح

أسرة تحرير "فيتو" تتقدم بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات للعروسين، داعين الله أن يتمم لهما بخير، وأن يوفقهما لما فيه السعادة والخير الدائم.

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