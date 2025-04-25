قبلة ساخنة كشفتها، كاميرا مراقبة تكشف علاقة شرطية بتاجر مخدرات بسجن مانشستر (صورة)

أظهرت لقطة وثقتها كاميرا مراقبة، شرطية بريطانية وهي تقبل عشيقها المدان، وهي لا تزال ترتدي زيها الرسمي، حيث كانا على علاقة غرامية سرية.

علاقة شرطية مع تاجر المخدرات وكاميرا مراقبة تكشفها

وشوهدت تشوني كيني عبر كاميرات المراقبة وهي على علاقة غير مشروعة مع تاجر المخدرات جوش ويلان، الذي نقلت إليه معلومات وزودته بعشرين هاتفًا محمولًا ليتمكن من مواصلة إدارة عمله الإجرامي خلف القضبان.

وعندما انهارت العلاقة بعد إطلاق سراح ويلان، بدأت الشابة البالغة من العمر 27 عامًا علاقة غرامية مع زميلها السابق في الدراسة رحيم موتلي، الذي كان قيد التحقيق من قبل شرطة مانشستر الكبرى (GMP) وانتقل إلى إسبانيا.

وكشفت التحقيقات أن تشوني كيني أخبرت رحيم موتلي عن مداهمة أسلحة نارية مخطط لها، ووعدته بالكشف عن هوية "الأشخاص المتورطين"، بعد البحث في أنظمة الشرطة عن معلومات عند اعتقاله.

ولكن جرائمها انكشفت عندما شوهدت قبلتها المشؤومة مع ويلان في سجن فورست بانك عبر كاميرات المراقبة من قبل محققي مكافحة الفساد في شرطة مانشستر الكبرى أثناء تحقيقهم في تحركاتها واستخدامها للهاتف والكمبيوتر.

كما شوهدت أيضًا مع ويلان في سيارتها "بي إم دبليو"، وذهبت معه إلى مطعم ناندوز، قبل أن تذهب إلى العمل حيث بحثت عن تفاصيل السجناء المفرج عنهم ذلك الأسبوع.

ومؤخرا، في محكمة ليفربول كراون، حُكم على ضابطة شرطة مانشستر الكبرى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر بعد إدانتها بنقل معلومات إلى الرجلين.

وأعيد سجن ويلان، لمدة عامين بعد اعترافها بحيازة هاتف في السجن، وحيازة أداة حادة، والاعتداء العنصري، والسلوك التهديدي، وجريمة تستلزم الكفالة.

وحكم على موتلي، البالغ من العمر 28 عاما، بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر بعد إقراره بالذنب في التآمر لارتكاب سوء سلوك مع شخص في منصب عام.

وقال القاضي نيل فلويت، وهو يصدر الحكم على كيني: "لقد خذلتِ ليس فقط شرطة مانشستر الكبرى والمجتمع الذي تخدمينه، بل خذلتِ نفسكِ وعائلتكِ وأصدقائكِ أيضا".

وكانت قد اعترفت كيني، من تشيدل، مانشستر الكبرى، بأربع تهم تتعلق بسوء السلوك في منصب عام، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب سوء سلوك في منصب عام، في جلسة استماع سابقة.

وفصلت من خدمة الشرطة عقب جلسة استماع مُعجّلة لسوء السلوك في 1 أبريل 2025.

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