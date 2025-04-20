الدكتور تامر الكفراوي الحاصل على جائزة Breakthrough لـ فيتو: قلة التمويل تقتل البحث العلمي.. والرواتب المجزية تضمن بقاء الأساتذة في مصر

كشف الدكتور تامر الكفراوي الأستاذ بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة عين شمس، تفاصيل فوزه بجائزة Breakthrough في الفيزياء الأساسية لعام 2025، والتي تعد من أرفع الجوائز العلمية عالميًا، ويُطلق عليها "أوسكار العلوم".

وتحدث الكفراوي عن التحديات التي واجهته أثناء إنتاج وتطوير كواشف جسيمات الميونات كجسيمات محتملة التكون من اضمحلال المادة المظلمة، حيث يواجه صعوبات تقنية وبرمجية ومادية للوصول للصورة النهائية لكواشف الميونات بعد اجتيازها 8 مراحل من مراحل Quality Control ثم يتم تثبيتها تحت الأرض على عمق يزيد عن 100 متر وهي مهمة ليست يسيرة تحتاج إلى جهود مئات الباحثين والمهندسين والفنيين وطلبة الدكتوراة والماجستير.

وإليكم نص الحوار:

بداية.. كيف ترى تأثير هذا الجائزة على مسيرتك العلمية؟

أشعر بالفخر بحصولي على تلك الجائزة لأنها تمثل لي الكثير، والجوائز تدفع الانسان للمنافسة العلمية وبذل الكثير من الجهد وتشجع أيضا الجامعة ذاتها الي زيادة دعم البحث العلمي في مختلف المجالات وخصوصا النقاط البحثية الساخنة التي تحظى باهتمام المجتمعات العلمية.

وتابع: التكريم الذي أعتز به هو تكريم الله لي ثم فخر أبي وأمي رحمها الله "فلولا دعاؤهم لي ما حققت شيئا في حياتي" وزوجتي "التي هي سر تحقيقي لكل إنجازاتي" وأولادي.



ما هي الأبحاث التي ساهمت في حصولك على هذه الجائزة؟

ساهمت في أبحاثنا الصادرة بصورة كبيرة عن تجربة CMS بـ CERN عن المادة المظلمة المختفية في الكون والتي تمثل لغزا كبيرا حتى وقتنا.. هذا البحث عن جسيمات فائقة التماثل هو أحد أهداف الأبحاث عموما وتجربة CMS بالخصوص.

كما نسعى لمعرفة خصائص “جسيم هيجز” بصورة أفضل واحتمالية وجود جسيمات هيجز أخرى مشحونة وتختلف قليلا في الكتلة عن "جسيم الهيجز" الذي تم اكتشافه عام 2012 من خلال تجربتي CMS وATLAS وهناك جوانب بحثية أخرى عديدة تهتم بها CERN من خلال تصادمات البروتونات وأيضا من خلال تصادم أنوية الرصاص عند طاقات تصادم فائقة تصل إلى طاقة كلية 13.6 ترليون إلكترون فولت في حالة تصادم البروتونات معا.



حدثنا عن العمل مع المركز الأوروبي للأبحاث النووية "CERN"؟

العمل مع CERN كبيئة بحثية فريدة من نوعها أمر يفخر به أي باحث حيث تلتقي العقول من جميع دول العالم تقريبا ومختلف الثقافات الجيد هناك أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الأساسية في التعامل بين جميع الباحثين والمهندسين والفنيين والموظفين، هي باختصار بيئة بحثية مرموقة من الطراز الأول ونسعى لصناعة جائزة نوبل ثانية بعد التي قدمتها CERN في 2012 باكتشاف جسيم هيجز والتي تم منح جائزة نوبل في الفيزياء على إثرها في 2013.





ما هي التحديات التي واجهتها أثناء مشاركتك في هذه الأبحاث الدولية؟

التحديات التي واجهتها شخصيا هي التعامل أثناء إنتاج وتطوير كواشف جسيمات الميونات كجسيمات محتملة التكون من اضمحلال المادة المظلمة، ونواجه صعوبات تقنية وبرمجية ومادية للوصول للصورة النهائية لكواشف الميونات بعد اجتيازها 8 مراحل من مراحل Quality Control ثم يتم تثبيتها تحت الأرض على عمق يزيد عن 100 متر وهي مهمة ليست يسيرة تحتاج إلى جهود مئات الباحثين والمهندسين والفنيين وطلبة الدكتوراة والماجستير.

ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتعزيز البحث العلمي في الجامعات المصرية؟

تعزير البحث العلمي في مصر يحتاج إلى تمويل مادي ضخم في المقام الأول ثم إدارة تجمع كبار رموز العلم في مصر لتقرير كيف يمكن استثمار هذه الأموال من خلال تمويلات مادية لمجموعات علمية بحسب خطتهم البحثية، أعلم أن هذا موجود بالفعل في مصر ولكن مازال يحتاج إلى كثير من التطوير ومزيد من التمويل من الدولة.

هل يمكن للجامعات المصرية دعم الباحثين الشباب؟

لابد من سفر الطلبة إلى جامعات عالمية ثم العودة لبلادهم أو تعلمهم على أيدي أساتذة مصريين لديهم مدارس علمية قوية ومرتبطة بالمجتمع العلمي العالمي.

كما أن عودة طلبة الدكتوراة إلى مصر بعد حصولهم على الدكتوراة لن يتم إلا بتحديد رواتب مجزية لهم تشجعهم على الاستقرار في مصر، أيضا بقاء أساتذة مصريين من أصحاب المدارس العلمية المرموقة في مصر مرهون بتحديد رواتب مجزية لهم تشجعهم على تطوير مشاريعهم البحثية وتجهيزهم لطلب دكتوراة يكملون المسيرة داخل مصر.. وباختصارقلة التمويل تقتل البحث العلمي بصورة عامة.

ما هي النصائح التي تقدمها لطلاب الفيزياء الراغبين في تحقيق إنجازات مماثلة؟

أنصح الطلبة بالتعلم بطريقة سليمة فإذا لم يتأكد أنه سيسجل ماجستير أو دكتوراة مع أستاذ مربوط مع المجتمع العلمي العالمي فعليه أن يبحث عن منحة شخصية للحصول على الدكتوراة من أوربا وأمريكا وكندا وأنصحهم بالزواج قبل السفر ولن يعطلهم الزواج عن مسيرة بحثهم العلمي بل بالعكس سيكون أكبر حافز لهم.

هل هناك مجالات جديدة في الفيزياء تنوي استكشافها؟

الأفق البحثي مفتوح دائما لاستكشاف آفاق جديدة ويتم التوغل فيها وتحديد البوصلة بحسب الاكتشافات المتسارعة التي نعيشها كل يوم وعلى حسب التحديات التي لا تظهر إلا بعد بدء المشروع البحثي.



كيف ترى دورك في نقل الخبرات والمعرفة إلى الجيل القادم من العلماء في مصر؟

دوري يتمثل في الإشراف على طلبة الدكتوراة ونقل خبراتي لهم ومناقشة التحديات البحثية مع الزملاء وتبادل الخبرات البحثية وعرض آخر الاكتشافات العلمية في مؤتمرات محلية داخل مصر والتعاون مع مدارس علمية أخرى داخل مصر والاشتراك مع أفرادها في أبحاث علمية مشتركة واستضافة أساتذة من مصر في زيارات علمية قصيرة تهدف لنقل الخبرات وتبادل الأفكار.

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