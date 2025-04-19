شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا 2025

شاهد بث مباشر مباراة الأهلي وصن دوانز في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، أصبحت عمليات بحث مكثفة الفترة الحالية علي هذه المباراة الحماسية التي تجمع بين الأهلي المصري ضد نظيرة صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت، الموافق 19 من شهر أبريل لعام 2025م.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن دوانز في دوري الأبطال

وسوف تجمع المباراة بين كل منهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025م، ويسعي فيها كل من الفريقين في الخروج بالفوز والعمل علي إسعاد الجماهير العاشقة.

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز اليوم تويتر يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

من المقرر اليوم أن تقام مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت الموافق 19 أبريل لعام 2025م، وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم عرض المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 6، كما سوف يتم عرضها علي قناة أون

تايم سبورت الأرضية.

الأهلي، تترقب جماهير النادي الأهلي المباراة الهامة أمام فريق صن داونز التي تنطلق بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض فيتو البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وتبث شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية مباريات دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة 2024-2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنقل مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في ذهاب نصف النهائي على الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD 6.

ويمكنك مشاهدة قناة بي إن سبورتس السادسة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز من خلال القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

القناة القمر التردد الترميز التصحيح

beIN SPORTS 6

نايل سات 11054

أفقي 27500 2/3

سهيل سات 10810

عامودي 27500

2/3

فيما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تشكيل الفريق لمباراة صن داونز التي تنطلق بعد قليل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة صن داونز

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فتم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الجابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد VAR الغاني دانيال لاريا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

تردد قناة بي إن سبورت 6

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: HD.

شاهد بث مباشر مباراة الأهلي وصن دوانز في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025



تردد قناة أون تايم سبورت الارضية



– تردد أون تايم سبورت الأرضية التماثلي: UHF9

– تردد أون تايم سبورت الأرضية الرقمي: UHF32



قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وصن داونز



كما كشفت القناة الجنوب إفريقية الشهيرة “SABC 1” عن بثها الحصري للمباراة عبر ترددها المجاني، حيث ستنقل اللقاء عبر القمر الصناعي Astra 3A، مما يجعل من السهل استقبالها في بعض المناطق داخل الوطن العربي وأجزاء من أوروبا.

ومن المهم التنويه أن القناة لا تبث على القمر الصناعي نايل سات، ما يعني أن الجماهير في الدول العربية التي تعتمد على هذا القمر لن تتمكن من مشاهدة المباراة من خلالها.



القمر الصناعي: Astra 3A – 23.5 شرقًا

التردد: 10758

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

التشفير: مفتوح (غير مشفر)

كما تبث القناة أيضًا عبر قمر PAS 10 على التردد 11010، استقطاب عمودي، بمعدل ترميز 30000 وتصحيح 3/4، لكن هذا التردد مشفر بنظام إرديتو 2، مما يجعله غير متاح للجميع.



موعد مباراة الأهلي وصن داونز

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية يوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، وذلك في المواعيد التالية:

الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي



تشكيلة الأهلي ضد صن داونز اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، اشرف داري، رامي ربيعة، مصطفى العش، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد رضا.

خط الهجوم: جراديشار، طاهر محمد.

بث مباشر مباراة الأهلي وصن دوانز في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025

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