انقلاب حافلة تقل فريق كرة قدم للأطفال في كازاخستان

تعرضت حافلة تقل فريق كرة قدم للأطفال من مدينة بافلودار لحادث مروري في مقاطعة أكمولا بشمال شرق كازاخستان مساء أمس الجمعة.

ووقع الحادث أثناء توجه الفريق للمشاركة في مباراة في العاصمة أستانا، حيث حاول سائق الحافلة الصغيرة من نوع "مرسيدس" التي كانت تقل الأطفال، تخطي شاحنة نقل ثقيلة في طريق سريع، لكنه فقد السيطرة على المركبة مما أدى إلى انقلابها.

وكان على متن الحافلة 16 طفلا تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما بالإضافة إلى المدرب. ولقي المدرب مصرعه في مكان الحادث، بينما تم نقل الأطفال إلى المستشفى لإصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة.

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