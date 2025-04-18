إيفان توني يقود هجوم أهلي جدة في مواجهة الفيحاء بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يستقبل فريق أهلي جدة نظيره الفيحاء، مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي.

وكشف الجهاز الفني لفريق أهلي جدة عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الفيحاء والذي جاء كالتالي:

تشكيل أهلي جدة أمام الفيحاء

ويأمل فريق أهلي جدة في الاستمرار بالتواجد في المربع الذهبي، حيث يطمح للفوز اليوم والابتعاد عن منافسه على المركز الرابع فريق القادسية والذي يتساوى معه في نفس العدد من النقاط.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 52 نقطة، متساويا مع القادسية الخامس، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

في المقابل، يحتل فريق الفيحاء المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الهروب من دائرة الهبوط.

موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء في الدوري السعودي



وتنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 6:20 بتوقيت القاهرة، 7:20 بتوقيت مكة المكرمة.

و تذاع مباراة الأهلي والفيحاء اليوم مباشر، عبر شبكة قنوات SSC السعودية وبالتحديد قناة SSC SPORT Extra1.



و يعلق على مباراة الأهلي والفيحاء اليوم عبدالله الحربي على قناة SSC SPORT EXTRA1.

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