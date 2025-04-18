قناة عبرية تكشف عن عرض أمريكي بملياري دولار لطرد حماس من غزة

زعمت القناة العبرية 14 نقلًا عن خبراء، بأن الإدارة الأمريكية عرضت على حركة حماس ملياري دولار مقابل طرد 2000 عنصر من الجناح العسكري من القطاع.

وادعت القناة أن حركة حماس رفضت العرض، فهم لا يريدون ترك غزة.

وأشارت تعليقًا على تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حول الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها حماس إلى أن "ليس من القريب أن تتنازل الحركة عن مواقفها بسبب هذه الأزمة".

وكانت الصحيفة قد قالت في وقت سابق، إن حماس تعاني من الفقر خلال الأيام الأخيرة، لدرجة أنها لا تستطيع صرف الرواتب لعناصرها، وخفضتها للنصف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.