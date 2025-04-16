أخبار الفن اليوم، بطلة مسلسل سيد الناس تتعرض لحادث سير بالتجمع الخامس، أنغام تجري البروفات الأخيرة لحفل جدة، أنوشكا: دوري في مسلسل "وتقابل حبيب" لا يشبهني

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تعرض الفنانة علياء صبحي بطلة مسلسل سيد الناس لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

تعرضت الفنانة علياء صبحي بطلة مسلسل سيد الناس، لحادث سير مروع مساء أمس أثناء وجودها برفقة ابنتها وصديقتها في منطقة التجمع الخامس.





تستعد الفنانة ماجدة الرومي خلال الفترة المقبلة لتحضير مفاجأة للجمهور قريبا.





قال مراد عمار الشريعي، نجل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، إن والده كان يحب الاحتفال بعيد ميلاده وسط أجواء عائلية وفنية مميزة، حيث كان يقضي هذا اليوم بالعزف والغناء على العود في منزله، برفقة الأصدقاء والمعجبين.

تجري الفنانة أنغام بالوقت الحالي البروفات الأخيرة بشكل مكثف، قبل انطلاق حفلها غدا بالمملكة العربية السعودية.

تحدث الفنان أحمد عزمي عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "ظلم المصطبة" في شهر رمضان ٢٠٢٥، والذي جسد من خلاله دور الشيخ علاء كشري، في أول عودة له بعد غيابه لفترة طويلة.

كشفت الفنانة أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها بهنسي، عن كواليس دورها في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي نافست به خلال الموسم الرمضاني.

يعرض حاليا على منصة شاهد مسلسل آسر الذي يشارك به نخبة من ألمع نجوم الدراما الشامية، وفي مقدمتهم الفنان باسل خياط.

يواصل المطرب حسام حبيب استعداداته المكثفة لإطلاق ألبومه الجديد خلال صيف 2025، والذي يضم 10 أغنيات متنوعة تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين المميزين.





ردت الفنانة اللبنانية ريتا حرب على الانتقادات التي وجهت لبرنامج "قسمة ونصيب" الذي تقوم بتقديمه، خاصة الموسم الثالث منه الذي عرض في شهر رمضان.

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