السبت 12 أبريل 2025
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خارج الحدود

القضاء الأمريكي يسمح بترحيل الناشط محمود خليل

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أصدرت قاضية أمريكية قرارًا يمنح سلطات البلاد الحق في ترحيل محمود خليل، قائد الحركة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين والذي بإمكانه الطعن بالقرار للبقاء في الولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن وسائل إعلام أمريكية.

وكان محامو خليل الذي قاد التحرك الاحتجاجي في  المرموقة في نيويورك والمولود في سوريا لأبوين فلسطينيين، قد أشاروا قبل صدور القرار القضائي إلى أنهم يعتزمون تقديم طعن في القرار حال لم يصبّ في مصلحة موكّلهم.

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فلسطين ترامب الرئيس الأمريكى

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