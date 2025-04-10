الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

مصدر أمني إسرائيلي لـ سكاي نيوز: سندافع عن الدروز في سوريا حال تأسيسهم قوة خاصة

قوات الاحتلال فى
قوات الاحتلال فى سوريا، فيتو

 قال مصدر أمني من الكيان الإسرائيلي المحتل لـ سكاي نيوز، اليوم الخميس، إن إسرائيل "لا تريد رؤية قوات تركية على حدود الجولان"، مؤكدا أنها "لن تسكت إزاء أي قوة عسكرية في سورية تشكل خطرا عليها".

 

تواصل سياسي بين إسرائيل وتركيا  

 وأضاف بحسب "سكاي نيوزعربية": "نقر بوجود نوع من التواصل مع الأتراك ومستوى التواصل يحدده المستوى السياسي. لن نسمح بتشكيل أي قوة معادية في الجنوب السوري وهناك أكثر من طريقة للتدخل، وسنبقى في المنطقة العازلة طالما نشعر أن سوريا دولة ضعيفة. الدروز إذا أسسوا قوة خاصة بهم فلن نعمل ضدهم وإذا هاجمتهم قوة أخرى فسندافع عنهم".

 

أحمد الشرع لا يسيطر على كل سوريا

 ولفت إلى أن "الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لا يسيطر على كل سوريا وما زالت هناك تنظيمات مسلحة خطيرة، وسيطرته ما زالت ضعيفة. نرصد تعاونًا بين حماس وتنظيم داعش وتنظيمات جنوبي سوريا لكن لا نجزم أن إيران خلفهم". 

وفيما يخص لبنان، زعم المصدر: "نرصد محاولات لحزب الله لإعادة بناء قدراته حتى في الجنوب وعندما لا يتحرك الجيش اللبناني ضدها نتحرك نحن. لن نبقى إلى الأبد في لبنان ولا أطماع لدينا هناك، سننسحب من لبنان عندما نرى الدولة اللبنانية تفرض سيادتها على كل أراضيها".

وتابع: "سننسحب من لبنان عندما لا نرى أي قوة عسكرية فيها غير قوة الدولة، الجيش اللبناني جدي في مهمته لبسط سيطرة الدولة، لكنه يستطيع القيام بأكثر مما يقوم به الأن. علينا ضمان ألا يعيد المحور الإيراني بناء قوته عبر بناء قوة لحماس في لبنان". 

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ية قوات تركية على حدود الجولان إسرائيل الكيان الاسرائيلي أحمد الشرع الدروز

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