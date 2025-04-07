الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

هواتف وزجاجات نبيذ،
هواتف وزجاجات نبيذ، فيتو

أوقفت السلطات البرازيلية، نائب القنصل الفخري السوري، بعد تورطه بعملية تهريب كبيرة ضمت مئات هواتف الآيفون النقالة وزجاجات النبيذ.

وضبطت السلطات البرازيلية، الدبلوماسي السوري متلبسًا بنقل 576 هاتف "آيفون"، و28 ساعة من نوع "آبل ووتش"، بالإضافة إلى 12 زجاجة من النبيذ المستورد.

ونقل تلفزيون "سوريا" عن وسائل إعلام برازيلية، قولها إن التحقيقات الأولية في الحادثة أثبتت أن المتهم الموقوف هو "مارسيو حنا يوسف"، نائب القنصل السوري في ولاية "ماتو غروسو دوسول".

وأضاف أن الدبلوماسي السوري أقدم على شراء المنتجات المضبوطة من الباراجواي، وتهريبها إلى الأراضي البرازيلية بطريقة غير شرعية، وخارج الأطر الجمركية الرسمية، مستغلًا الامتيازات الدبلوماسية.

واكتشفت شرطة الطرق العامة البرازيلية العملية خلال تفتيش روتيني عندما لاحظ عناصر الشرطة السلوك المريب لـ "يوسف"، والذي كان يقود سيارة رسمية تابعة للقنصلية السورية قبل نحو أسبوع.

ويحمل الدبلوماسي المتهم، الجنسية البرازيلية، وهو ابن شقيق القنصل السوري في ولاية مسيسيبي، وقد زعم خلال التحقيقات أنه يمتلك محلًا لبيع الهواتف المحمولة، فيما تقدر قيمة المضبوطات بنحو نصف مليون دولار.

واستدعت وزارة الخارجية البرازيلية، ممثلين عن السفارة السورية في العاصمة برازيليا، بسبب الحادثة، بينما تستمر التحقيقات فيها للتأكد من عدم تورّط موظفين آخرين في السفارة.

ولم تجر الحكومة السورية الانتقالية التي سيطرت على البلاد في ديسمبر الماضي، تغييرًا على بعثتها الدبلوماسية في البرازيل، برئاسة السفيرة السورية رانيا إبراهيم الحاج علي، والتي عينها النظام السابق عام 2022.

ولم يصدر أي تعليق من وزارة الخارجية السورية حول الحادثة حتى ساعة إعداد التقرير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Apple Watch البرازيل السلطات البرازيلية

مواد متعلقة

أمن المنافذ يضبط 26 قضية متنوعة من بينها تهريب النقد الأجنبي

الجزائر تطالب بتفعيل القرار الأممي 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة بالنزاعات المسلحة

بينهم أنشيلوتي ومدرب الهلال، 4 مرشحين لتدريب البرازيل بعد إقالة دوريفال رسميا

الأكثر قراءة

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

هستناك في مكتبي، تفاصيل مكالمة وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته

أسعار الدولار تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

تفاصيل رسالة زيزو لمسئولي الزمالك وموعد تجديد التعاقد

7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وفرنسا، تعرف عليها

التعليم تكشف حقيقة تعنيف الوزير لمدير الإدارة التعليمية بالباجور قبل وفاته

“ماذا سيفعل ماكرون في مصر؟"، لو باريسيان تسلط الضوء على زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة

منوعات

المزيد

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

إحصاء صادم من منظمة الصحة العالمية لحالات الوفاة أثناء الولادة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء مشكلة

المزيد
الجريدة الرسمية