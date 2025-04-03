أستاذة بجامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن سبب كسل جيل Z

كشفت الأستاذة بجامعة أكسفورد كاترين ديفولدر، مفاجأة عن تقاليد جيل Z، المتهم دائما بالتكاسل ويتذمر المجتمع من أخلاقياته.

أسباب كسل جيل Z

وقالت الأستاذة الجامعية فى تصريحات لـ "التايمز" البريطانية، إن الشباب في العشرينات من عمرهم من جيل Z ليسوا كسالى كما يتهمهم البعض، بل هم ببساطة يمارسون "إدارة الجهد المبرر".

وتعتقد كاترين ديفولدر المتخصصة في الأخلاقيات التطبيقية، أن العديد منا وقع في فخ إدمان العمل، حيث يشعر بالذنب المتزايد عندما لا يكون منتجًا بما فيه الكفاية، أو يتظاهر بالانشغال في محاولة لإثبات جدارته،وتابعت، "نحن نعيش في ثقافة تتوقع الإنجاز المستمر".

ومن خلال أبحاثها، أشارت إلى أن الأمر يُعتبر ليس فقط عيبًا شخصيًا، بل أيضًا يعد عيبًا أخلاقيًا، فقد وجدت أن إدانة الكسل موجودة بجميع الأديان والثقافات، وهو ما يفسر لماذا يعتبر وصفك بالكسل أسوأ من وصفك بالتشتت أو البطء، لأنه يشير إلى خلل في الشخصية.

دعوة لكبار السن للتعلم من جيل Z

وتسعى لفهم ما يعنيه "الكسل" فعلًا، وستبحث وزملاؤها في المواقف تجاه الكسل والاجتهاد في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتحدد ديفولدر تعريفًا عمليًا للكسل؛ إذ لا يُعتبر الشخص كسولًا إذا كان لديه أسباب وجيهة لعدم بذل المزيد من الجهد، مثل الإرهاق أو انشغاله بمهمة غير متعلقة بوظيفته.

ورأن أن الاتهامات بالتكاسل قد تكشف في كثير من الأحيان عن مشاعر المدعي أكثر من الشخص المتهم. وتعتقد أن كبار السن يمكنهم الاستفادة من تعلم الجيل z كيفية وضع حدود لعملهم.

وختمت: "القدرة على التمييز بين الكسل الحقيقي وإدارة الجهد المعقولة يمكن أن تحررك من ضغط الإنتاجية المستمر، وتجعلك قادرًا على مقاومته دون الشعور بالذنب".

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