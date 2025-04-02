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شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025

برشلونة
برشلونة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025، يحل فريق برشلونة، نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب "سيفيتاس ميتروبولتيانو" في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

 

بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025

تقدم “فيتو” بث مباشر لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025:

 

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا


تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا


تذاع مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد اليوم في كأس ملك إسبانيا عبر قناة SSC1 HD وتطبيق شاهد.

وكانت مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي أقيمت على ملعب "مونتجويك" انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وأتلتيكو مدريد، في نهائي كأس ملك إسبانيا في وقت لاحق من شهر أبريل، مع فريق ريال مدريد بعدما تأهل الأخير على حساب ريال سوسيداد.

وكان فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، تأهل إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2024/25، على حساب فريق ريال سوسيداد بعد مباراة مثيرة بينهما جمعتهما علي ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مساء الثلاثاء.
 وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلهم، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليتأهل ريال مدريد مستفيدًا بفوزه في الذهاب بهدف دون رد، ليصبح الإجمالي 5/4 لصالح الملكي.

 

موعد مباراة ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا

وتقام مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم  بين ريال مدريد والمتأهل من برشلونة ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت 26 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يُحدد التوقيت بشكل دقيق لاحقًا.

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