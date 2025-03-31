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اتصدم من هول المشهد، مقاتل يرفض الاحتفال بإسقاط خصمه بضربة عنيفة قاضية (فيديو)

المقاتل، فيتو
المقاتل، فيتو

اكتسح المقاتل البريطاني كونور كوك مواطنة ستيفي تايلور في النزال الذي جمعهما يوم الأحد، ضمن بطولة القتال بالأيدي العارية "Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC)".

ووجه كونور كوك لكمة قوية إلى منافسه الذي سقط بالضربة القاضية بشكل مرعب في الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما ضمن الحدث الذي جرى في مدينة مانشستر الإنجليزية "Fight Night event in Manchester"، وبقي ستيفي تايلور في من دون حراك لنحو 5 دقائق.

ولكن كونور كوك لم يحتفل بفوزه بعد المشهد المرعب الذي حدث أمامه.

واعترف كوك في تصريحات لمحطة "توك سبورت" الإذاعية البريطانية: "لقد جاشت مشاعري للغاية بكل صدق! في النهاية، أنا أقاتل من أجل أولادي، هم شاهدوني من المنزل ولم أكن أحب أن يروني أخسر يوما ما بهذا الشكل".

وأوضح: "ورغم أن هذا الفوز كان كبيرًا بالنسبة إليَّ ولكن، في نهاية الأمر، هذا رجل له أسرة وأشخاص يحبونه، لذلك لم أرغب في الاحتفال بالفوز عليه".

وواصل: "لا أعلم هل لديه أطفال أم لا، ولكن ما حدث لم يكن لطيفًا، لا أريد أن أوصَف بالشخص السيئ، في النهاية كلنا لدينا قلب يعطف".

واختتم كونور كوك: "لا أحد يريد أن ينتهي نزاله بهذه الطريقة، يمكن أن يكون رافع اليدين لكن ليس على نقالة، فهذا ليس بلطيف، مهما يكن من أمر".

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كونور كوك ستيفي تايلور بطولة القتال بالأيدي العارية

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