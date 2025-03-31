الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

في أول زيارة خارجية، ترامب يعتزم زيارة السعودية منتصف مايو

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكر موقع أكسيوس الإخباري اليوم الإثنين نقلًا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ومصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لزيارة السعودية في منتصف مايو  في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة للمرة الثانية.

ووفق المصادر، ذكر أكسيوس أنه جرت مناقشة الزيارة المحتملة في الأسابيع القليلة الماضية بين مسؤولين أمريكيين كبار ونظرائهم السعوديين، بما في ذلك على هامش محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي إنه سيلتقي في إطار زيارته الخارجية الأولى للسعودية بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه سيعمل مع ولي العهد من أجل إعادة السلام إلى المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية الحرب في أوكرانيا

مواد متعلقة

فنلندا تقترح على ترامب هذا الموعد لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

ترامب يخطط لإجراء محادثة جديدة مع بوتين في هذا الموعد

لمواجهة قرارات ترامب، 3 دول آسيوية توقع اتفاقية تجارة حرة

ترامب: استمرار النزاع في أوكرانيا كان سيؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة

الأكثر قراءة

رابطة الأندية تصدم الزمالك وبيراميدز: لا يجوز الاستئناف على قرارات مباراة القمة الأخيرة

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في محافظة الجيزة

أول رد رسمي من النادي الأهلي على قرارت رابطة الأندية

أول رد رسمي من الزمالك على قرارات رابطة الأندية لصالح الأهلي

قرار جديد من رابطة الأندية لصالح الأهلي بشأن أزمة الانسحاب أمام الزمالك

الأرصاد: أمطار على هذه المناطق أول أيام عيد الفطر

بيراميدز يستعد لإصدار قرارات هامة بعد تعديل عقوبات الرابطة على الأهلي

مدحت العدل عن قرارات لجنة الأندية لصالح الأهلي: ما يحدث فضيحة

منوعات

المزيد

إقبال على محلات ألعاب الأطفال في حدائق المعادي بليلة عيد الفطر (فيديو وصور)

ثعبان ضخم يحاول اصطياد طائر أليف في قفصه

يا ليلة العيد آنستينا، شاهد فرحة المصريين بوقفة عيد الفطر بمصر الجديدة وحدائق المعادي (فيديو وصور)

إقبال على التسالي والشيكولاتة، ليلة عيد الفطر في القاهرة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 31 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

معجزات الرسول.. هزيمة المشركين بعد دعاء النبي عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية