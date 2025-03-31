في أول زيارة خارجية، ترامب يعتزم زيارة السعودية منتصف مايو

ذكر موقع أكسيوس الإخباري اليوم الإثنين نقلًا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ومصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لزيارة السعودية في منتصف مايو في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة للمرة الثانية.

ووفق المصادر، ذكر أكسيوس أنه جرت مناقشة الزيارة المحتملة في الأسابيع القليلة الماضية بين مسؤولين أمريكيين كبار ونظرائهم السعوديين، بما في ذلك على هامش محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي إنه سيلتقي في إطار زيارته الخارجية الأولى للسعودية بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه سيعمل مع ولي العهد من أجل إعادة السلام إلى المنطقة.

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