الثلاثاء، أبطال وصناع "جودر" ضيوف لميس الحديدي في كلمة أخيرة

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في حلقة يوم الثلاثاء المقبل من برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، صناع وأبطال مسلسل "جودر"، الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك وحقق نجاحًا كبيرًا.

يحل ضيوفًا على البرنامج كل من النجم ياسر جلال والنجمة وفاء عامر والمنتج تامر مرتضى والمخرج إسلام خيري والكاتب أنور عبدالمغيث، في حديث من داخل عالم السحر والجمال وحكايات ألف ليلة وليلة لاكتشاف حكاية "جودر ابن عمر المصري" التى قدمها النجم ياسر جلال بنجاح كبير للعام التاني على التوالي في رمضان.

كواليس العمل

ويكشف الضيوف خلال الحلقة كواليس وأسرار هذا العمل الذي أعاد "ألف ليلة وليلة من جديد برؤية عصرية في ٢٠٢٥ وبنجاح كبير، وحديث عن كتابة النص وقصة جودر المصري وكيف كان للجرافيكس دورًا كبيرًا في تقديم صورة بصرية مذهلة.

كما يعرض خلال اللقاء فيديو يوضح كيف تمت صناعة الجرافيكس وأهم المشاهد التى استخدم فيها الجرافيكس وكيف كان المشهد قبل وبعد الجرافيكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.