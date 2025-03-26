الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الثلاثاء، أبطال وصناع "جودر" ضيوف لميس الحديدي في كلمة أخيرة

مسلسل جودر؛ فيتو
مسلسل جودر؛ فيتو

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في حلقة يوم الثلاثاء المقبل من برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، صناع وأبطال مسلسل "جودر"، الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك وحقق نجاحًا كبيرًا.

يحل ضيوفًا على البرنامج كل من النجم ياسر جلال والنجمة وفاء عامر والمنتج تامر مرتضى والمخرج إسلام خيري والكاتب أنور عبدالمغيث، في حديث من داخل عالم السحر والجمال وحكايات ألف ليلة وليلة لاكتشاف حكاية "جودر ابن عمر المصري" التى قدمها النجم ياسر جلال بنجاح كبير للعام التاني على التوالي في رمضان.

 

كواليس العمل

ويكشف الضيوف خلال الحلقة كواليس وأسرار هذا العمل الذي أعاد "ألف ليلة وليلة من جديد برؤية عصرية في ٢٠٢٥ وبنجاح كبير، وحديث عن كتابة النص وقصة جودر المصري وكيف كان للجرافيكس دورًا كبيرًا في تقديم صورة بصرية مذهلة.

كما يعرض خلال اللقاء فيديو يوضح كيف تمت صناعة الجرافيكس وأهم المشاهد التى استخدم فيها الجرافيكس وكيف كان المشهد قبل وبعد الجرافيكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لميس الحديدي الاعلامية لميس الحديدي أبطال مسلسل جودر 2 برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي

الأكثر قراءة

الأهلي: ملتزمون بقرارات اللجنة الأولمبية

مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام

بعد تطبيق التجربة في بورسعيد، مدبولي يكشف مصير الدعم النقدي والكارت الموحد

بنك أوف أميركا يتوقع مفاجأة بشأن أسعار الذهب

تعرف على الخطوة الأخيرة للأهلي بعد رفض اللجنة الأولمبية شكواه بأزمة القمة

أسطورة ليفربول ينصح إدارة ناديه بشأن محمد صلاح: سيسبب الفوضى والخراب للخصوم

مدبولي: أثر سعر الصرف مستمر معنا، وهذه خطتنا بشأن الدين الخارجي

المجددون.. ابن حزم الأندلسي، الفقيه الموسوعي ضحية المحرقة

منوعات

المزيد

دراسة تحذر من خطر يعرقل أحلام البشر في الوصول للمريخ

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

منها الاعتكاف وقيام الليل، أهم الأعمال المستحبة في ليلة القدر

المجددون.. ابن حزم الأندلسي، الفقيه الموسوعي ضحية المحرقة

ماذا تفعل الملائكة في الأرض ليلة القدر؟ عمرو خالد يوضح أسرار الليلة المباركة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية