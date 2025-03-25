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صانع نبيذ فرنسي يُنتج أكثر من نصف مليون زجاجة مزورة

النبيذ، فيتو
النبيذ، فيتو

قام صانع نبيذ فرنسي بتزوير أكثر من 500 ألف زجاجة شمبانيا عن طريق إضافة الغاز والسكر إلى نبيذ إسباني رخيص، مما يعرضه لخطر السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات مع غرامة مالية.

 

تزوير أكثر من 500 ألف زجاجة شمبانيا

وفقا لما نقلت شبكة «روسيا اليوم»، عن قناةTF1، فأن صانع النبيذ من مدينة سواسون في إقليم أين بمنطقة أو-دو-فرانس شمال شرق فرنسا، وقد ظل لأكثر من عام ينتج شمبانيا مزيفة.

وأشارت إلى أنه كان يشترى نبيذا إسبانيا رخيصا، ثم يقوم بتعبئته في زجاجات مصنوعة في إقليم مارن المجاور (في منطقة شامبان-أردين، المعروفة بإنتاج الشمبانيا الأصلي)، وكان يلصق الملصقات هناك أيضا لتجنب الشكوك.

وتم اكتشاف الاحتيال عندما لاحظ أحد العاملين في مصنع مجاور وجود زجاجات شمبانيا في منطقة لا يُنتج فيها هذا المشروب، مما أثار شكوكه.

 

عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 375 ألف يورو

وكانت الزجاجات المزيفة تُباع في المتاجر الكبرى بسعر 15 يورو للزجاجة، في حين أن الحد الأدنى لسعر الشمبانيا الأصلي في فرنسا يبلغ حوالي 25 يورو.

واعترف شوبان بفعلته، مُرجعا ذلك إلى صعوبات مالية. ومن المقرر أن تُعقد محاكمته في يونيو المقبل أمام محكمة ريمس، حيث يواجه عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 375 ألف يورو.

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شمبانيا الغاز والسكر سواسون فرنسا شمبانيا مزيفة الشمبانيا الأصلي

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