إطلاق نار على مبنى القنصلية العراقية في إسطنبول

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن تعرض مبنى القنصلية العراقية في إسطنبول لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية.

تعرض مبنى القنصلية العراقية في إسطنبول لإطلاق نار

وقالت الخارجية العراقية في بيانها:" إن منفذي الحادث استخدموا سلاحا مـن نـوع كلاشينكوف وأطلقوا 8 رصاصات على واجهة المبنى قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأضافت الخارجية العراقية في بيانها:" أن القنصل العام وممثلو القنصلية توجهوا إلى موقع الحادث للوقوف على التفاصيل والسلطات الأمنية التركية أغلقت الشارع المحيط بالقنصلية وشرعت في إجراءات التحقيق وجمع الأدلة".

وتابعت:" نتابع مع الجهات التركية المختصة لضمان كشف ملابسات الحادث ومحاسبة الجناة".

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