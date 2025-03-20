الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في تنزانيا

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في ختام زيارته إلى جمهورية تنزانيا المتحدة اليوم بأعضاء الجالية المصرية المقيمين في تنزانيا، فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها خلال جولاته الخارجية للتواصل المباشر مع أعضاء الجالية والتعرف على أوضاعهم.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الذي تقوم به الجالية المصرية في تنزانيا في تعزيز الروابط بين البلدين، مؤكدًا على أن أبناء مصر هم خير من يمثلونها في الخارج، مستعرضًا الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة وتوجيهاته المستدامة للسفارات المصرية في الخارج لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج وللإسراع في عملية رقمنة الخدمات القنصلية مما يسهم في تقليل الأعباء على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

 

سلط وزير الخارجية الضوء على ما بُذل من جهد منذ ضم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية في يوليو الماضي فيما يتعلق بالموضوعات التي تشغل المصريين بالخارج مثل موضوعات الخدمات القنصلية والتجنيد والتنسيق بالجامعات المصرية للعائدين من الخارج، حيث استعرض سيادته عدد من البرامج والمبادرات المختلفة المقدمة للمصريين في الخارج خاصة الفرص الاقتصادية والاستثمارية داخل مصر، فضلًا عن مبادرات دعم تعليم أبناء الجاليات المصرية والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية.

أشار الوزير عبد العاطى إلى التطلع لتعزيز الدور الإيجابى الفعَّال للجالية المصرية في تنزانيا وتوثيق الروابط بين مصر وتنزانيا على المستويين الرسمي والشعب، ومواصلة المُساهمة الإيجابية للجالية المصرية في تنزانيا في عملية التنمية في مصر، كما شجع أبناء الجالية من الشباب على متابعة الفعاليات التي من شأنها تعزيز التواصل مع الوطن عبر صفحة الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي والمُشاركة الفعَّالة في الأنشطة ذات الصلة.

تطرق اللقاء إلى مناقشة القضايا التي تشغل أبناء الجالية المصرية في تنزانيا، حيث استمع الوزير إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف الموضوعات. وأكد أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تذليل أي عقبات تواجه الجالية، وتعزيز قنوات التواصل من خلال السفارة المصرية، مرحبًا بالاستماع إلى مقترحات الجالية بشأن الخدمات القنصلية المقدمة وسبل تطويرها.

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