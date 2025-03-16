الإثنين 17 مارس 2025
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محافظات

بحضور المحافظ ومنسق التحالف الوطنى.. تدشين مبادرة لإحياء "الكتاتيب" وحفظ القرآن بكفر الشيخ

اللواء دكتور أسامة
اللواء دكتور أسامة الأتربي، منسق التحالف الوطنى بكفر الشيخ

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إطلاق مبادرة لإحياء الكتاتيب، وذلك بحضور اللواء دكتور أسامة الأتربي، منسق التحالف الوطنى بالمحافظة.. وقد أشاد المحافظ بهذا العمل التنموي والمجتمعي المهم، وصرح  بأنه تماشيا مع رؤية القيادة السياسية متمثلة في توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإحياء تحفيظ القرآن الكريم، نشاهد تدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، لمبادرة جديدة تهدف إلى إنشاء 14 كتابا داخل جميع مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، مما يجعل هذه المبادرة مساهمة  فعالة في تعزيز الثقافة الإسلامية وتنمية المجتمع من خلال تعاليم الشرع الشريف المذكورة في القرآن الكريم.


فيما صرح د. أسامة الأتربي، أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع مديرية أوقاف كفر الشيخ، لضمان جودة التعليم وتوفير المعلمين المؤهلين، كما أكد الأتربي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية لدى النشء، وبناء جيل واع بأهمية القرآن الكريم، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال.


كما أعلن الأتربي أنه  تم أيضا تنظيم حفل لتوزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم وإفطار مجمع، فصار الاحتفال فرصة للترويج للمبادرة ولحس الأطفال والنشء على المشاركة في حفظ القرآن الكريم، والعمل بتعاليم ديننا الحنيف من أجل رفعة الوطن.

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