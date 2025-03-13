من المستشفى، البابا فرنسيس يحتفل بمرور 12 عامًا على توليه الفاتيكان

يحتفل البابا فرانسيس بمرور 12 عاما على توليه المنصب في الفاتيكان هذا العام من داخل المستشفي التي يعالج فيها، حيث أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، بأن الحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس، رغم تعقيدها العام، لا تزال مستقرة، حيث أكدت صورة الأشعة السينية للصدر، التي أجريت يوم أمس، التحسن الذي سجل في الأيام الماضية.

بابا الكنيسة الكاثوليكية الـ 266

جدير بالذكر أنه في مثل هذا اليوم 13 مارس من العام 2013 تولى البابا فرنسيس، منصب البابا الجديد للفاتيكان، وذلك خلفا للبابا المستقيل بندكت السادس عشر، وبذلك يكون البابا فرنسيس هو بابا الكنيسة الكاثوليكية الـ 266.

تكريس وقت للصلاة

ويواصل فرانسيس تلقي العلاج بالأكسجين عالي التدفق خلال النهار، إلى جانب استخدام التهوية الميكانيكية أثناء الراحة الليلية.

وانتخب البابا فرنسيس فى أعقاب مجمع انتخابى هو الأقصر في تاريخ المجامع المغلقة، حيث يعد أول بابا من العالم الجديد و‌أمريكا الجنوبية و‌الأرجنتين، كما أنه أول بابا من خارج أوروبا منذ عهد البابا جريجورى الثالث (731 - 741).

مناصب ترسيم البابا فرنسيس

وتم تنصيب البابا فرنسيس بشكل رسمى فى ساحة القديس بطرس يوم 19 مارس 2013، فى عيد القديس يوسف فى قداس احتفالي.

كما شارك في مناصب ترسيم البابا فرنسيس مئات الألاف من الأشخاص بالإضافة إلى 132 وفدا أجنبيا بينهم 31 رئيس دولة ومئات رجال الدين حول العالم.

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