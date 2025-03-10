خريطة التلاوات اليوم الإثنين 10 رمضان بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، الموافق 10 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر " فيتو" الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

شعائر صلاة الفجر، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة تلاوة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والمبتهل الشيخ أحمد عطية بري.



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأنعام 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة هود 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ /محمود على البنا وما تيسر من سورة التوبة 30ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى المجادلة/ الحشر 15 ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ / على محمود وما تيسر من سورة الأنفال 10 ق



45: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ /عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة العنكبوت 15 ق



17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبد اللطيف الديشي وما تيسر من سورة الرعد ( بمناسبة ذكراه) 15ق



12:10 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة الروم 30ق



25: 13 ( قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الكهف 30ق



24: 16 ( قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ/محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق



17:21 ( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورتى النور 39ق



18:16 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة الأنبياء 15ق



18:41( قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الأعراف 13ق



18:41( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة النساء 15ق



17: 11 مساءً قرآن السهرة) للشيخ /محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة فاطر 45ق



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورتى المزمل/ النازعات/ فاتحة الكتاب 44ق



02:00(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبد اللطيف الديشي وما تيسر من سورة المؤمنون ( بمناسبة ذكراه) 15ق



02:48(بعد منتصف الليل) للشيخ /عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة يونس 15ق

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