لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تمكن فريق من العلماء المتخصصين من إعادة بناء وجه الموسيقي العالمي الشهير موتسارت الحقيقي استنادا على جمجمته، وذلك لأول مرة منذ 230 عامًا.

وتم رسم معظم صوره بعد فترة طويلة من وفاته، وحتى الصور القليلة خلال حياته، تختلف بشكل كبير عن بعضها بعضا.



وقال شيشرون مورايس، الخبير في الطب الشرعي والمتخصص في إعادة بناء الوجوه، إنه علم بالجمجمة عن طريق الصدفة أثناء عمله في مشروع آخر.



وأضاف: "لقد عمل فريقنا على تقريب الوجه لأكثر من عشر سنوات، في بعض الأحيان نساعد علماء الجريمة، ونعيد بناء الشخصيات التاريخية بشكل أساسي".

ترميم افتراضي للجمجمة



وبدأ الفريق الدولي بترميم افتراضي للجمجمة، ثم تم الجمع بين التقنيات المختلفة لإنتاج عملية الترميم الكاملة.



ومع ذلك، لا يزال الجدل حول صحة الجمجمة التي تم العثور عليها مستمرا، فمن المفترض أنه قد تم اكتشافها بواسطة حفار قبور، بعد 10 سنوات من وفاة موتسارت، إذ أفاد الحفار بأنه تذكر موقع دفنه غير المميز في فيينا.



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