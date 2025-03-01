ترامب يجري فحصا طبيا الشهر المقبل، اعرف السبب

قال شون باربابيلا طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مذكرة وزعها البيت الأبيض إن الرئيس سيخضع لفحص طبي روتيني سنوي في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني الشهر المقبل.

ترامب يجري فحصا طبيا الشهر المقبل

وأضاف الطبيب شون باربابيلا: "سيتم الإعلان عن موعد فحص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطبي للجمهور في الأسابيع القليلة المقبلة".

ترامب يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لأمريكا

وفي 20 يناير الماضي، أدى ترامب في مقر الكونجرس بالعاصمة واشنطن، اليمين رئيسا للولايات المتحدة، ليصبح الرئيس الأمريكي الـ47.

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