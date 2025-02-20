الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فيك سر، أحمد فهمي يغني تتر مسلسله الرمضاني "في لحظة"

أحمد فهمي، فيتو
أحمد فهمي، فيتو

طرحت منصة "Tod" تتر مسلسل "في لحظة" أحدث أعمالها الأصلية المنتظر عرضها في موسم رمضان 2025.

غنى الفنان أحمد فهمي، بطل المسلسل  خلال التتر أغنية "فيك سر"، وهي من كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وممس وماستر هشام البنا، وجيتار مصطفى نصر، وتشبللو عبد الله سمير.

 

تتر العمل

تتر المسلسل من إخراج إيلي خاطر، ويظهر خلاله أبطال العمل وهم يلتفون حول بطلي المسلسل أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، محدقين فيهما بنظرات معبرة عن العلاقات التي تربطهم خلال القصة، وذلك أثناء قيامهما برقصة ثنائية في إحدى القاعات الفاخرة.

وجاءت كلمات أغنية التتر كالآتي:

فيك سر وحاجة غير 
كل اللي قبلك شوفتهم 
فيك مني حاجات كتير 
وفرقت عنهم كلهم
شوفت فيك كتير حاجات 
بيها أنا نسيت اللي فات 
مهما أقول في كلام عليك 
هحكي عنك بالساعات 
وأنا معاك بحس حاجات محستهاش
وأنا معاك عرفت الدنيا ليه بتتعاش 
وليك أنا قلبي راح ومجاش



وتدور أحداث المسلسل حول سيف وفريدة التي تحاول التأقلم مع الصدمة الغامضة لوفاة والدها، وتسعى لحماية إخوتها من مستقبل مجهول، إلا أن رجل الأعمال سيف يظهر كفرصة للخروج من أزماتها، لكن سرعان ما يتضح أن الجميع يخفي أسرارًا قد تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

مسلسل "في لحظة" بطولة أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، نور محمود، أحمد ماجد، يوسف عثمان، جالا هشام، آيسل رمزي، سارة الشامي، يوسف وهبي، والعمل من إنتاج شركة "S Productions" لسالي والي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسلات رمضان أحمد فهمى الفنان أحمد فهمي أبرز مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

أحمد فهمي يقاضي أحد التطبيقات بسبب الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

عرض حفلة تامر عاشور في السعودية على Mbc مصر

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟ شوقي علام يُجيب

ميار الببلاوي عن اتهام خادمتها بسرقة مشغولات ذهبية: ضربتني بأداة حادة وهربت، وقرار عاجل من النيابة

هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال؟ الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب تتراجع بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي اليوم

منوعات

المزيد

مصرع ملكة جمال فلوريدا في حادث سير

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كيف تتجنب الآثار السلبية لموجات البرودة والصقيع على محاصيل الخضر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟ الأزهر يرد

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

ما هي حقيقة أمية الصحابة؟ داعية إسلامي يوضح(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية