فيك سر، أحمد فهمي يغني تتر مسلسله الرمضاني "في لحظة"

طرحت منصة "Tod" تتر مسلسل "في لحظة" أحدث أعمالها الأصلية المنتظر عرضها في موسم رمضان 2025.

غنى الفنان أحمد فهمي، بطل المسلسل خلال التتر أغنية "فيك سر"، وهي من كلمات عمر عبده علي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وممس وماستر هشام البنا، وجيتار مصطفى نصر، وتشبللو عبد الله سمير.

تتر العمل

تتر المسلسل من إخراج إيلي خاطر، ويظهر خلاله أبطال العمل وهم يلتفون حول بطلي المسلسل أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، محدقين فيهما بنظرات معبرة عن العلاقات التي تربطهم خلال القصة، وذلك أثناء قيامهما برقصة ثنائية في إحدى القاعات الفاخرة.

وجاءت كلمات أغنية التتر كالآتي:

فيك سر وحاجة غير

كل اللي قبلك شوفتهم

فيك مني حاجات كتير

وفرقت عنهم كلهم

شوفت فيك كتير حاجات

بيها أنا نسيت اللي فات

مهما أقول في كلام عليك

هحكي عنك بالساعات

وأنا معاك بحس حاجات محستهاش

وأنا معاك عرفت الدنيا ليه بتتعاش

وليك أنا قلبي راح ومجاش





وتدور أحداث المسلسل حول سيف وفريدة التي تحاول التأقلم مع الصدمة الغامضة لوفاة والدها، وتسعى لحماية إخوتها من مستقبل مجهول، إلا أن رجل الأعمال سيف يظهر كفرصة للخروج من أزماتها، لكن سرعان ما يتضح أن الجميع يخفي أسرارًا قد تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

مسلسل "في لحظة" بطولة أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، نور محمود، أحمد ماجد، يوسف عثمان، جالا هشام، آيسل رمزي، سارة الشامي، يوسف وهبي، والعمل من إنتاج شركة "S Productions" لسالي والي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

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