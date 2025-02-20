الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس اللبناني: الفساد في البلاد بات ثقافة

الرئيس اللبناني وأعضاء
الرئيس اللبناني وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيتو

أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أسفه لأن الفساد في البلاد "بات ثقافة"، مشددا على أنه "لن يتوقف إذا لم تكن هناك محاسبة".

لا تترددوا في تطبيق القانون

وخلال لقائه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قال عون: "الفساد بات، وللأسف، ثقافة... ولن يتوقف إذا لم تكن هناك محاسبة".

وتوجه إلى أعضاء الهيئة قائلا: "لا تترددوا في تطبيق القانون، وليكن الحكم ضميركم وأخلاقكم، ولا تخضعوا للضغوط من أي جهة أتت.. دوركم أساسي في المرحلة المقبلة، والجميع يجب أن يكون تحت سقف القانون، بدءًا من رئيس الجمهورية".

استكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته

كما ترأس عون اجتماعا للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية، وقال خلال الاجتماع: "مهمتكم المساعدة في أداء المهام الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئيس البلاد، وذلك استنادا إلى المصلحة العامة، بهدف استكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته، انطلاقا من خطاب القسم والبيان الوزاري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس اللبناني جوزيف عون الفساد

مواد متعلقة

انتشال جثامين وأشلاء 11 شهيدا جنوبي لبنان

فرنسا تطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان

الخارجية الأمريكية: ملتزمون بدعم تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان

تشييع جثمان حسن نصر الله، لبنان يعلن غلق مطار بيروت الأحد القادم

الأكثر قراءة

خط الصعيد، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب (فيديو)

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

خبير اقتصادي يتوقع خفض البنك المركزي سعر الفائدة اليوم ويكشف السر

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

طقس الغد، الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

الملك سلمان يعتمد رمز الريال السعودي

بث مباشر، قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 20-2-2025

منوعات

المزيد

Rocket Lab تضع في المدار قمرا صناعيا من جيل جديد

حطام صاروخ "سبيس إكس" يهبط في حديقة منزل بولندي

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

سيلينا جوميز وجراسي أبرامز يطلقان أغنية "Call Me When You Break Up" غدًا

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 20-2-2025 بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 20-2-2025

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 20 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

منهم محامٍ ومدرس.. مهن سفاحي القرن الـ 21 وأساليب قتل ضحاياهم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام؟، المفتي السابق يحسم الجدل

تفسير حلم الجوافة في المنام وعلاقته بمال يأتي خلال أيام

الشيخ أحمد محمد عامر، 9 سنوات على رحيل أسد القراء وسفير القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية