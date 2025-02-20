الرئيس اللبناني: الفساد في البلاد بات ثقافة

أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أسفه لأن الفساد في البلاد "بات ثقافة"، مشددا على أنه "لن يتوقف إذا لم تكن هناك محاسبة".

لا تترددوا في تطبيق القانون

وخلال لقائه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قال عون: "الفساد بات، وللأسف، ثقافة... ولن يتوقف إذا لم تكن هناك محاسبة".

وتوجه إلى أعضاء الهيئة قائلا: "لا تترددوا في تطبيق القانون، وليكن الحكم ضميركم وأخلاقكم، ولا تخضعوا للضغوط من أي جهة أتت.. دوركم أساسي في المرحلة المقبلة، والجميع يجب أن يكون تحت سقف القانون، بدءًا من رئيس الجمهورية".

استكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته

كما ترأس عون اجتماعا للجنة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية، وقال خلال الاجتماع: "مهمتكم المساعدة في أداء المهام الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئيس البلاد، وذلك استنادا إلى المصلحة العامة، بهدف استكمال تطبيق الدستور ومعالجة ثغراته، انطلاقا من خطاب القسم والبيان الوزاري".

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