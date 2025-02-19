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جنوح جماعي، أكثر من 150 حوتا ملقاة على شاطئ أسترالي (صور)

جنوح جماعي للحيتان
جنوح جماعي للحيتان في استراليا، فيتو

رصدت السلطات المحلية في أستراليا جنوحا جماعيا لأكثر من 150 حوتا، تقطعت بهم السبل قبالة سواحل جزيرة تسمانيا جنوبي أستراليا.

 

جنوح الحيتان

وقال برنامج الحفاظ على الحياة البحرية في الجزيرة، الثلاثاء، إن إجمالي 157 حوتا تقطعت بهم السبل قرب بلدة آرثر ريفر على الساحل الغربي لتسمانيا، وإن "الملاحظات الأولية أظهرت أن 90 منهم على الأقل على قيد الحياة".

وتابع البرنامج: "نقيّم الموقف حاليا للتخطيط للاستجابة المناسبة".

جنوح الحيتان الجماعي

وقال إنه يعمل مع هيئة الحياة البرية في تسمانيا لبحث "جنوح الحيتان الجماعي"، وحث على عدم الاقتراب من الحيوانات الملقاة على الشاطئ.

وأضاف: "الاستجابة لجنوح الحيتان في هذه المنطقة النائية معقدة"، مشددا على أن "جميع الحيتان من الأنواع المحمية حتى عند وفاتها"، و"أن العبث بجثة حيوان يعد جريمة".

ويقول خبراء سلوك الحيوان وعلماء البحار إن معدلات بقاء الحيتان التي تجنح منخفضة، وإن هذه الحيوانات "لا يمكنها البقاء على قيد الحياة إلا لمدة 6 ساعات تقريبا على الأرض قبل أن تبدأ في الاحتضار".

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