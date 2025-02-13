عبير صبري تحتفل بعيد الحب بإطلالة مميزة

حرصت الفنانة عبير صبري على تهنئة متابعيها بعيد الحب، حيث نشرت صورة لها وهي ترتد فستان أحمر اللون، وعلقت على الصورة بجملة “هابي فالنتاين ياحلوين ”، كما تلقت العديد من التهاني بعيد الحب الذي يحتفل به العالم غدًا الجمعة.

مسلسل شباب إمرأة

وكانت الفنانة عبير صبري اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل شباب امرأة الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق والذي تواصل تصويره حاليا، وذلك بسبب تقليص مشاهدها في العمل، مما جعلها تعتذر عنه بعد تصوير بعض المشاهد به.

وأكد أحد المقربين من أسرة العمل في تصريحات لـ فيتو، أن المؤلف محمد سليمان عبدالملك، أضاف بعض القصص والأحداث الجديدة التي لم يتناولها العمل السينمائي الذى يحمل نفس الاسم.

وأوضح أنه من المحتمل أن تتغير نهاية العمل الدرامي، بخلاف العمل السينمائي، حيث من الممكن ان تتحول شفاعات التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق لشخصية طيبة تحب الخير لغيرها.

كاست مسلسل شباب امرأة

“شباب امرأة” يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، والعمل من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

مسلسل شباب امرأة

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد قررت إعادة تقديم فيلم شباب امرأة في عمل درامي.

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