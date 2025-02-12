إغلاق عشرات المراكز الصحية في أفغانستان بسبب وقف المساعدات الأمريكية

قال مسئولون محليون في ولايتي غزني وباميان الأفغانيتين إن عشرات المراكز الصحية في هاتين الولايتين توقفت عن العمل، في أعقاب تأخير المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى أفغانستان.

إغلاق عشرات المراكز الصحية في ولايتين أفغانيتين



وأضاف المسئولون المحليون أنه "تم إغلاق 15 مستشفى و3 مراكز رعاية صحية صغيرة و17 منشأة طبية متنقلة ومركزين لخدمات الطوارئ الصحية في ولاية غزني ومركزين آخرين للرعاية الصحية في ولاية باميان".

وحسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء، "كانت معظم تلك المنشآت تعمل في مناطق نائية"، غير أن المسؤولين المحليين أعلنوا عن جهود لاستئناف العمليات في تلك المراكز.

زعزعة استقرار الاقتصاد الأفغاني

يشار إلى أنه بعد أن عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قام بتعليق جميع المساعدات الأجنبية، بما في ذلك الدعم المالي لأفغانستان، لمدة ثلاثة أشهر.

وأدى القرار إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأفغاني بالفعل، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في قيمة العملة الأفغانية.

كما أفاد نائب وزير الاقتصاد في حركة "طالبان" عبد اللطيف نظري، في وقت سابق، بأن تعليق المساعدات الأمريكية أدى إلى إغلاق 50 منظمة إنسانية دولية منتشرة في 28 إقليما بأفغانستان.

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