الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إغلاق عشرات المراكز الصحية في أفغانستان بسبب وقف المساعدات الأمريكية

أفغانستان، فيتو
أفغانستان، فيتو

قال مسئولون محليون في ولايتي غزني وباميان الأفغانيتين إن عشرات المراكز الصحية في هاتين الولايتين توقفت عن العمل، في أعقاب تأخير المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى أفغانستان.

إغلاق عشرات المراكز الصحية في ولايتين أفغانيتين
 

وأضاف المسئولون المحليون أنه "تم إغلاق 15 مستشفى و3 مراكز رعاية صحية صغيرة و17 منشأة طبية متنقلة ومركزين لخدمات الطوارئ الصحية في ولاية غزني ومركزين آخرين للرعاية الصحية في ولاية باميان".

 وحسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء،  "كانت معظم تلك المنشآت تعمل في مناطق نائية"، غير أن المسؤولين المحليين أعلنوا عن جهود لاستئناف العمليات في تلك المراكز.

زعزعة استقرار الاقتصاد الأفغاني

يشار إلى أنه بعد أن عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قام بتعليق جميع المساعدات الأجنبية، بما في ذلك الدعم المالي لأفغانستان، لمدة ثلاثة أشهر.

وأدى القرار إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأفغاني بالفعل، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في قيمة العملة الأفغانية.

كما أفاد نائب وزير الاقتصاد في حركة "طالبان" عبد اللطيف نظري، في وقت سابق، بأن تعليق المساعدات الأمريكية أدى إلى إغلاق 50 منظمة إنسانية دولية منتشرة في 28 إقليما بأفغانستان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أفغانستان المساعدات الإنسانية الأمريكية ترامب حركة طالبان

مواد متعلقة

أفغانستان واضطراب ما بعد الصدمة، مفاجأة عن منفذ انفجار "تسلا" أمام فندق ترامب

مقتل 46 شخصًا في أفغانستان بضربات جوية باكستانية وطالبان تتوعد بالرد

جهز قائمة بكبار الضباط، ترامب يعتزم فتح ملف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان
ads

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة الحماية الاجتماعية.. ومدبولي يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

ترامب يريد فتحة البحر بين قبرص ومصر، مقترح ضم غزة إلى سيادة تركيا يثير الجدل

مبعوث ترامب يطالب حماس بمغادرة قطاع غزة ويوجه رسالة إلى مصر وقطر

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

السيسي وملك الأردن يؤكدان وحدة موقف البلدين وضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار بـ غزة

منوعات

المزيد

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

عيار 21 يسجل 303 ريالات، سعر الذهب في السعودية اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

المزيد
ads

انفوجراف

أرقام محمد صلاح في ديربي المرسيسايد ضد إيفرتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالأعداء ووجود الكثير من الخصومات

هل كان المشركون يعبدون الجن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بجلب البركات والخير

المزيد
الجريدة الرسمية