الأربعاء 12 فبراير 2025
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خارج الحدود

انتخاب رئيس برلمان اليونان السابق رئيسا للبلاد

كونستانتينوس تاسولاس،
كونستانتينوس تاسولاس، فيتو

 انتخب كونستانتينوس تاسولاس رئيس مجلس النواب اليوناني السابق ونائب حزب الديمقراطية الجديدة رئيسا جديدا لليونان اليوم الأربعاء.

حصول تاسولاس مرشح الحزب المحافظ الحاكم على 160 صوتا في البرلمان

وحصل تاسولاس، مرشح الحزب المحافظ الحاكم على 160 صوتا في البرلمان المكون من 300 مقعد، وشارك في التصويت 276 نائبا، في حين غاب 24 نائبا من بينهم جميع نواب حزب اليسار الجديد البالغ عددهم 11 نائبا، وفقا لما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

كاترينا ساكيلاروبولو تنتهي ولايتها في 13 مارس

ويتولى تاسولاس الرئاسة خلفا للرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، التي من المقرر أن تنتهي ولايتها في 13 مارس، ومن المتوقع أن تقام مراسم أداء اليمين في نفس اليوم.

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كونستانتينوس تاسولاس رئيس مجلس النواب اليوناني السابق كاترينا ساكيلاروبولو

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