تدريب عملي للأطقم فى ختام اليوم الأول لورشة تطوير التحكيم

اختتمت فعاليات اليوم الأول لورشة تطوير التحكيم المقامة حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية والتى يحاضر فيها الثنائى السويسرى ماسيمو بوساكا المدير الفنى للجنة الحكام بالاتحاد الدولى والكولومبى أوسكار رويز المحاضر الدولى.

وشهدت الفترة المسائية مرانا بدنيا أعقبه محاضرة عملية حيث أقيمت مباراة ودية بين فريقين من الشباب على ملعب مركز المنتخبات وتولى كل طاقم تحكيمى إدارة 7 دقائق من المباراة فى حضور ومتابعة من بوساكا وأوسكار وأعضاء لجنة شئون التحكيم.

وتولى بوساكا تصحيح الأخطاء وإيقاف المباراة لإعطاء التوجيهات ومناقشة القرارات مع طاقم التحكيم وفقًا لما تم شرحه خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو فى الفترة الصباحية.

وأبدى الحكام سعادتهم بالاستفادة الكبيرة التى تحققت خلال اليوم الأول.

وتختتم غدًا الاثنين ورشة تطوير التحكيم ويتضمن البرنامج محاضرات نظرية وعملية وفيديو ويحاضر فيها أوسكار رويز المحاضر الدولى.

ماسيمو بوساكا يركز على الالتحامات ولمسة اليد فى محاضرات تطوير التحكيم اليوم

ركّز ماسيمو بوساكا المدير الفني لـ لجنة الحكام بالاتحاد الدولي خلال المحاضرات النظرية اليوم بورشة تطوير التحكيم المقامة حاليًا بمقر الاتحاد الجديد بمشاركة 60 حكمًا على الالتحامات، وشدة المخالفات ولمسة اليد وحالات منطقة الجزاء مستعينًا ببعض المواقف من الدوريات الأوروبية والدورى المصرى، وعرضها عن طريق الفيديو وشرح إيجابياتها وسلبياتها والرد على استفسارات وأسئلة الحكام.

نصيحة بوساكا للحكام المصريين

ونصح بوساكا الحكام بضرورة الاهتمام بالقرارات الحاسمة فى الوقت المناسب، وسرعة رد الفعل فى اتخاذها، وعدم الاعتماد بشكل كامل على حكام الفار فى احتساب بعض الألعاب، خاصة فى استخدام الكارت الأحمر، بالإضافة إلى تركيزه على شخصية الحكم داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أنهم يستحقون مكانة أفضل قاريًا وعالميًا.

كما تضمنت المحاضرات التركيز على توحيد القرارات والاعتبارات فى حالات منطقة الجزاء ولمسات اليد والتى لا تختلف من دورى لآخر.

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