تعيين خالد صلاح نائبا للرئيس التنفيذي للأخبار والصحف لشئون التحول الرقمي بالشركة المتحدة

أصدر عبداللطيف المناوي، الرئيس التنفيذي للأخبار والصحف بالشركة المتحدة، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي خالد صلاح في منصب نائب الرئيس التنفيذي للصحف والأخبار لشئون التحول الرقمي ومشروعاته في الشركة المتحدة.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للأخبار والصحف بالشركة المتحدة، بهدف تعزيز استراتيجيات التحول الرقمي والتوسع في مشروعاته المستقبلية.

ويعد خالد صلاح من الأسماء البارزة في مجال الصحافة والإعلام، حيث يمتلك خبرة طويلة في قيادة التحولات الرقمية والإعلامية، مما يجعله الشخص الأنسب لهذا المنصب في هذه المرحلة الهامة من التطوير والنمو.

ويتمتع خالد صلاح بخبرات طويلة فى مجال الصحافة والإعلام حيث بدأ مسيرته المهنية في الصحافة منذ سنوات عديدة، وأثبت نفسه كقائد ريادي في مجال الإعلام الرقمي، بفضل رؤيته المستقبلية وتفوقه في تبني أساليب الإعلام الإلكتروني، استطاع خالد صلاح أن يحقق نجاحات كبيرة في مجال الصحافة الإلكترونية ويكون له دور بارز في تطوير وتحويل الصحافة التقليدية إلى صحافة رقمية تتواكب مع تطورات العصر.

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