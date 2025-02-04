الإعلامى محمد فودة ونجله يؤديان واجب العزاء للفنان مصطفى شعبان فى وفاة شقيقه

حرص الكاتب والإعلامي محمد فودة، ونجله رجل الأعمال ماهر فودة، على تقديم واجب العزاء للفنان مصطفى شعبان في وفاة شقيقه ماجد شعبان، وذلك في مراسم العزاء التي أقيمت اليوم الثلاثاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقدم الإعلامي محمد فودة تعازيه للفنان مصطفى شعبان، كما شارك نجله ماهر في تقديم التعازي فى الفقيد الراحل.

وحرص الإعلامي محمد فودة على مواساة الفنان مصطفى شعبان، متمنيًا له وللأسرة الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة التي حرصت على التواجد لمواساة الفنان مصطفى شعبان في مصابه الجلل.

وكان جثمان شقيق الفنان مصطفى شعبان، شُيع من قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وخرجت الجنازة من مسجد العطار بقرية البتانون، بحضور الفنان مصطفى شعبان وأفراد أسرته.

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