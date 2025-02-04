الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رياضة

كولر يكشف حقيقة تصريحاته المثيرة للجدل: أحترم الدين الإسلامي وثقافة المصريين

كولر
كولر

أصدر مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيان عبر حسابه الرسمي علي إنستجرام بشان تصريحات صحفية أجراها  لصحيفة "كيكر" الألمانية.

وأثارت تصريحات كولر جدلا واسعا في الشارع المصري خلال الساعات الماضية مما دفع مدرب الأهلي لاصدار بيان توضيحي بشأن تلك التصريحات.

وقال كولر في بيانه: “بيان من مارسيل كولر حول الترجمة الخاطئة للمقابلة الصحفية التي أجراها مع أحد المجلات الألمانية، في الأيام الأخيرة، كان هناك نقاش حول مقابلة أجريتها والتي للأسف لم تُترجم بشكل صحيح، مما أدى إلى بعض التفسيرات الخاطئة لتصريحاتي". 

وأضاف: “احترام الدين: لدي أقصى درجات الاحترام للإيمان الإسلامي للاعبي فريقي ولكل الشعب المصري، كان تعليقي حول جدول التدريبات متعلقًا فقط بالتخطيط التنظيمي ولم يكن بأي حال من الأحوال حُكمًا على الممارسات الدينية".

وأكمل: “جماهير الأهلي والوضع الاقتصادي، أنا معجب بشدة بالشغف والدعم المذهلين اللذين يقدمهما مشجعو الأهلي لناديهم. كان هدفي من التصريح فقط تسليط الضوء على أن بعض الأشخاص قد تكون لديهم أولويات مالية – لكن هذا لا يقلل بأي شكل من الأشكال من حبهم للنادي الأهلي أو لكرة القدم”.

واوضح: من المهم بالنسبة لي أن لا يُساء فهم كلماتي. أنا فخور بكوني جزءًا من هذا النادي العظيم وسأواصل العمل بجد مع لاعبي فريقي، شكرًا لكم على دعمكم". 

تصريحات مارسيل كولر 


وقال كولر في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "هناك ضغط كبير، كرة القدم هنا لها شعبية كبيرة للغاية ".

وتابع: “مشغول بكرة القدم يوميًا وحتى اللاعبون يكونون سعداء عندما يحصلون على يوم راحة، منذ أسبوعين أو ثلاثة، لعبنا مباراة في دوري أبطال إفريقيا في جنوب أفريقيا، واستغرقت رحلتنا نحو 14 ساعة، هذا أمر لا يمكن تصوره في أوروبا”.

وأكمل “وكان كولر قد تحدث للصحيفة الألمانية وأشار خلال تصريحاته إلى أنه ليس من السهل شراء قميص فريقك المفضل، مؤكدا أن المواطن يفضل شراء الطعام على مثل تلك الأشياء”. 
واضاف كولر: "هناك إجهاد بدني هائل، لا نسافر هنا في درجة رجال الأعمال بمقاعد واسعة توفر الراحة، بل نستلقي على المقاعد ونحاول النوم بأي طريقة ممكنة، لكن اللاعبين معتادون على ذلك، ويتقبلونه، لذلك، كمدرب، عليك أن تكون متفهمًا إذا شعروا بالتعب أحيانًا أو واجهوا بعض الآلام العضلية.

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