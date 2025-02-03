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خارج الحدود

إصابة 15 امرأة في انفجار سيارة مفخخة بشرق حلب

انفجار سيارة مففخة
انفجار سيارة مففخة في حلب، فيتو

أصيبت 15 امرأة في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج شرقي محافظة حلب السورية حسب ما أفادت به مواقع إخبارية سورية، وتوجهت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادثة.

وقال  المرصد السوري: إن السيارة المفخخة انفجرت بالقرب من سيارة كان فيها نساء وفتيات عاملات.

ووجه  نداء عاجلا للأطباء بضرورة التوجه إلى المشفى الوطني هناك بسبب النقص في الكادر الطبي فضلا عن نداء إلى الأهالي للتوجه بشكل فوري إلى المشفى للتبرع بالدم.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور لقطات توثق تصاعد أعمدة الدخان من الموقع قرب "كازية الحسين".

وتوجهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" وضلوعها في الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في منبج.

وقبل يومين انفجرت سيارة مفخخة قرب "دوار السفينة" وسط منبج وتسببت بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

 

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محافظة حلب السورية سيارات الإسعاف والدفاع المدني المرصد السوري

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