إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

كشفت مغنية أمريكية عن صدمتها عندما اكتشفت أنها مصابة بمرض ترقق العظام المنهك، بعد تعاطيها إبرة تنحيف الوزن المنتشرة، لمدة عام واحد فقط.

مغنية تتعاطى حقنة انقاص الوزن بعد معاناتها من اضطراب في الأكل

وفي مقطع فيديو تم نشره على إنستجرام، اعترفت المغنية أيفري البالغة من العمر 30 عاما بأنها تعاطت حقنة انقاص الوزن بعد معاناتها من اضطراب في الأكل، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

واعترفت في مقطع فيديو آخر بأن شركة التسجيلات الخاصة بها فسخت عقدها “لأنها سمينة جدا”.

أشهر العلاجات الأخيرة التي خصصت لمنع الشهية

وتعتبر الإبرة التي أخذتها المغنية من أشهر العلاجات الأخيرة التي خصصت لمنع الشهية، وتخفيض الوزن، ولاقى متعاطيها نجاحات كبيرة في خفض الوزن خلال الأعوام الأخيرة.

وتم تصميم الحقن لمساعدة مرضى السكري من النوع 2 والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة على التحكم في مستويات السكر في الدم وفقدان الوزن.

وتقول دراسات أخيرة إن الحقنة تساعد المستخدمين على فقدان ما يصل إلى 20 بالمئة من وزن الجسم في غضون بضعة أشهر فقط.

وكشفت الاختبارات أن أيفري مصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تعرض المصابين لخطر كبير للإصابة بكسور مميتة، بعد "فقدان الكثير من الوزن" بسبب الحقنة.

وفي نداء يائس لمتابعيها البالغ عددهم 250 ألف متابع، حثتهم على عدم "ارتكاب نفس الخطأ" وتناول دواء "لا تحتاجه".

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