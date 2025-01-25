هندي يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

نشرت وسائل إعلام تفاصيل جريمة بشعة راحت ضحيتها امرأة في عقدها الثالث، هزت الرأي العام الهندي.

رجل يقتل زوجته ثم يقوم بطبخها

هزت الجريمة البشعة حيدر آباد في الهند، حيث أقدم الجندي السابق جرامورثي (45 عاما) على قتل زوجته بوتافينكاتا مادهافي (35 عاما) بعد زواج دام 13 عاما، إثر تصاعد الخلافات بينهما على مدار سنوات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزوج بعد إزهاق روح زوجته قام بتقـطيع جسدها وطبخه في قدر ضغط على دفعات مدة 3 أيام، ورمى بقاياها في بحيرة محلية لإخفاء الجريمة.

تم الإبلاغ عن اختفاء الضحية بوتافينكاتا مادهافي في 18 يناير عندما تقدمت والدتها سوبما بشكوى إلى الشرطة.

ونقلت وكالة أنباء ANI عن مفتش شرطة ميربيت ناغاراغو قوله: إن مادهافي غادرت منزلها بعد مشادة مع جورومورثي في ​​16 يناير 2025.

وأكدت وسائل الإعلام أن الشرطة ألقت القبض على المتهم الذي اعترف بقتل زوجته. وصرح الزوج خلال التحقيق أن أطفالهما كانوا مع خالتهم حين وقوع الجريمة.

ولم تتمكن الشرطة بعد من العثور على رفات الضحية في البحيرة التي ادعى جورومورثي أنه ألقى فيها أجزاء الجثة، مشيرة إلى أنها تعمل على جمع الأدلة التقنية والعلمية لتوثيق القضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.