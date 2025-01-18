السبت 18 يناير 2025
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رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من أورلاندو والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

فاز فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي على مضيفه النادي الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الاهلي في مباراته المقبلة امام نظيره فاركو يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة امام أورلاندو 

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

أهداف مباراة الأهلي وأورلاندو 

وافتتح أورلاندو بيراتس التسجيل عن طريق ريليبوهيلي موفوكينج في الدقيقة 53، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 69، فيما عاد الفريق الجنوب أفريقي للتقدم في الدقيقة 83 بهدف سجله جيلبرتو.

وأحرز عمرو السولية هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بيراتس

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، كريم وليد نيدفيد، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل أورلاندو بيراتس أمام الأهلي

حراسة المرمى: سيفو تشايني.

خط الدفاع: ريليبوهيلي موفوكينج - نيكوسيناثي سيبيسي – ثابيسو سيساني – باسيكا ماكو.

خط الوسط: ماكيهليني ماكوالا – باتريك ماسوانجاني – ثالينتي ماباثا.

خط الهجوم: ثابيسو ليبيتسو– ديون هوتو – إيفيدينس ماكجوبا.

الأهلي وأورلاندو ضمنا الصعود لربع النهائي

ويحتل فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة ليلتقي في ربع النهائي مع أحد أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الأخرى.

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