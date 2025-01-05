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رياضة

أهلي 2008 يفوز على الإنتاج الحربي بسداسية نظيفة في بطولة الجمهورية

أهلي 2008
أهلي 2008

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على الإنتاج الحربي، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الإنتاج، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري الجمهورية.

جاءت سداسية فوز الأهلي عن طريق كل من بلال عطية وعبد الرحمن رامي «مانو» وحمزة عبد الكريم ويوسف علاء وعمر كمال ومهند الشامي.

تشكيل أهلي 2008 أمام الانتاج الحربي 

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: ياسين ياسر - حمزة الدجوي - عمر كمال - مهند الشامي.

الوسط: يوسف علاء - سيف أحمد - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - عمر العدوي.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك أحمد كرم بدلًا من عمر كمال، ومحمد صبري شندي بدلًا من عبد الرحمن رامي «مانو»، وعمر عاطف بدلًا من بلال عطية، وزياد أيوب بدلًا من حمزة عبد الكريم، وحسن مصطفى بدلًا من ياسين ياسر.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 32 نقطة من الفوز في 10 مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة.

وفاز «أهلي 2008» على الجونة 3 - صفر، وعلى فاركو 5 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 0، وتعادل مع سموحة 2 - 2، وفاز عليه 5 - 3 بركلات الترجيح، وخسر أمام إنبي 1 - 2، وفاز على لافيينا 5 - 1، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى غزل المحلة 4 - 0، وعلى الاتصالات 4 - 1، وعلى زد 5 - 1، وعلى الإنتاج الحربي 6 - 0، مسجلًا 43 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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الإنتاج الحربي الأهلي النادي الأهلي دوري الجمهورية

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