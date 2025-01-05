الأحد 05 يناير 2025
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سياسة

انطلاق مبادرة «مشوارك علينا» لتوصيل الطلاب إلى الجامعات مجانا

مستقبل وطن
مستقبل وطن

تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية ودعم كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب،  أطلق حزب مستقبل وطن مبادرات مشوارك علينا التي وفرت 455 حافلة لنقل 45,000 طالبا وطالبة بهدف توفير وسائل نقل مجانية وآمنة لطلاب الجامعات من مختلف أنحاء المحافظة، في إطار رؤية الحزب لدعم الطلاب وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم.

 

 المبادرة تأتي ضمن المحور الخدمي للحزب الذي يهدف لتقديم دعم مستمر للفئات المستحقة.


ووجه الطلاب الشكر لحزب مستقبل وطن على تلك المبادرات التي يجرى تنفيذها لتخفيف العبء عنهم وعن أسرهم، لافتين إلى أن مبادرة «مشوارك علينا» استهدفت نقلهم أوقات الذروة إلى الجامعات ومن مناطق الازدحام.

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