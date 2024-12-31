الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تنفذ 664 حكما قضائيا

حملة أمنية فى أسوان
حملة أمنية فى أسوان تنفذ 664 حكما قضائيا وضبط 3 قضايا مخدرات

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين" بحوزة 4 متهمين"لأحدهم معلومات جنائية".

كما ضبط قطعتى سلاح نارى غير مرخصة وتنفيذ 664 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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