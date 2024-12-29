الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة أمنية فى أسوان تنفذ 667 حكما قضائيا وضبط 4 تجار مخدرات

حملة أمنية, فيتو
حملة أمنية, فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

قوات الحماية المدنية تخمد حريقا نشب فى مصنع أثاث بدمياط وتنقذ 10 عمال

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن  ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (4 متهمين"لـ2 منهم معلومات جنائية").

كما ضبط 3 قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (بندقية اَلية - 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 667 حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهاربين من تنفيذ الأحكام الأسلحة النارية والذخائر الأسلحة النارية المحكوم عليهم الهاربين

مواد متعلقة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

قوات الحماية المدنية تخمد حريقا نشب فى مصنع أثاث بدمياط وتنقذ 10 عمال

الحماية المدنية تنقذ 10 عمال حاصرتهم النيران داخل مصنع أثاث بدمياط

فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن 4 يناير.. الداخلية تحدد شروط الالتحاق.. و5 أماكن لإجراء اختبارات القبول

15 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع أثاث فى دمياط وإصابة 4 عمال

القبض على صاحب شركة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

ضبط 9 لصوص ارتكبوا 26 جريمة سرقة دراجات نارية و ماكينة رى فى الشرقية والجيزة

الأحوال المدنية: استخراج 28 ألف بطاقة من خلال القوافل المتنقلة

ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية في مباراة ليفربول أمام وست هام

وفاة المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

نتيجة إصابته بالسرطان، نتنياهو يخضع الآن لعملية استئصال البروستاتا

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة الكبرى

تعطيل الدراسة بالبحيرة غدا لسوء الأحوال الجوية

منوعات

المزيد

تنبؤات مخيفة لعام 2025، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا فى نسختها المطورة

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد 29/12/2024

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الأحد؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة حظك اليوم والأبراج؟ أزهري يحسم الجدل (فيديو)

ما حكم العتيرة " ذبيحة شهر رجب ؟ الإفتاء تجيب

ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟ وهل هي حرامٌ شرعًا؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية