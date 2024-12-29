إعلام عبري: حافلة تدهس عددًا من جنود الاحتلال في عسقلان وأنباء عن جرحى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بأن حافلة دهست عددًا من الجنود في محطة الحافلات في عسقلان قرب محطة القطارات.

حافلة تدهس عددًا من جنود الاحتلال في عسقلان وأنباء عن جرحى

إعلام عبري: حافلة تدهس عددا من الجنود في محطة حافلات في عسقلان وأنباء عن جرحى

تفاصيل حالة المصابين في حادث الدهس



وقال موقع "واينت": إن اثنين من المارة أصيبا عندما صدمتهما حافلة بالقرب من محطة قطار عسقلان، وكانت إصابة أحدهما خطيرة، لافتًا إلى أن فرق نجمة داود الحمراء تعالج المصابين على الفور.

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