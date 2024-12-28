كن رفيق النبي في الجنة

إن من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هو حب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا إيمان إلا بمحبته، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين".



ولن نصل إلى حب الله إلا بطاعة وحب سيدنا رسول الله قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [ آل عمران: 31].. ولكن كيف نرسخ حب النبي في قلوبنا؟



إن حب النبي صلى الله عليه وسلم يترسخ في القلب من خلال كثرة القراءة في سيرته العطرة مرارا وتكرارا، وكثرة الصلاة والسلام عليه وتخصيص ورد يومي للصلاة عليه، وصحبه المحبين له، لأن المرء علي دين خليله. ومن جالس المحبين لسيدنا رسول الله وسار معهم، تعلق برسول الله مثلهم.

ويكفي المحب والمتعلق بسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يعرف أن رَجُلًا سَأَلَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: "مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: ومَاذَا أعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: لا شيءَ، إلَّاّ أنَّني أُحِبُّ اللَّهَ ورَسوله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَالَ: أنْتَ مع مَن أحْبَبْتَ".



وقال أنس: "فما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بقول النبي: أنت مع من أحببت".. قال أنس: "فأنا أحب النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبا بكرٍ، وعمرَ، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم."

رزقنا الله وإياكم حب سيدنا رسول الله وجعلنا من أتباعه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

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