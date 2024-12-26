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رياضة

شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

انتهي الشوط الأول من مباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما على إستاد مولينيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون 

تشكيل وولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد

 

القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 


وتنقل المباراة التي ستجمع بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد اليوم، من خلال قناة بي إن سبورت القطرية باعتبارها صاحبة حقوق البث المباشر لبطولة الدوري الإنجليزي في مصر والشرق الأوسط.

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مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الدوري الانجليزي

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